Олимпийская чемпиона Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Российская биатлонистка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».

Международный Союз биатлонистов ( ) сегодня объявит о мотивировке и сроке дисквалификации спортсменки. Результаты, показанные Слепцовой с 22 марта 2013 года, будут аннулированы. Биатлонистка лишится четырех медалей чемпионата Европы-2017 (золото, два серебра и бронза), а также трех золотых медалей летнего ЧМ-2017.

Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Она завершила карьеру в 2017 году.

В августе 2018-го стало известно, что Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов подозреваются в употреблении допинга на основании данных паспорта крови и сведений из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Позже Печенкин и Чернышев были дисквалифицированы на 4 года.