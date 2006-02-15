«Ливерпуль» оторвался на 25 очков от 2-го места по итогам игрового дня. Это рекорд АПЛ

В матче 26-го тура Премьер-лиги победил «Норвич» (1:0).

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа оторвалась от , занимающего вторую строчку, на 25 очков. Стоит заметить, что «горожане» еще не сыграли свой матч в 26-м туре.

Тем не менее это рекордный отрыв лидера от второй команды по итогам игрового дня чемпионата Англии.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом туре, когда «красные» обыграли «Саутгемптон», а отрыв по завершению матча составлял 22 очка.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» еще ни разу не уступил в АПЛ и выиграл уже 17 матчей подряд.