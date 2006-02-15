«Ливерпуль» оторвался на 25 очков от 2-го места по итогам игрового дня. Это рекорд АПЛ

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Норвич Сити Футбол

В матче 26-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Норвич» (1:0).

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа оторвалась от «Манчестер Сити», занимающего вторую строчку, на 25 очков. Стоит заметить, что «горожане» еще не сыграли свой матч в 26-м туре.

Тем не менее это рекордный отрыв лидера от второй команды по итогам игрового дня чемпионата Англии. 

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом туре, когда «красные» обыграли «Саутгемптон», а отрыв по завершению матча составлял 22 очка.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» еще ни разу не уступил в АПЛ и выиграл уже 17 матчей подряд.

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья