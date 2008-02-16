Еще одно фото Кокорина в экипировке «Сочи». Теперь с Азмуном

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В сети появилась очередная фотография форварда Александра Кокорина в экипировке «Сочи».

Совместное фото с ним, а также форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном опубликовала тренер по художественной гимнастике Лина Анисимова. 

Фото: инстаграм Лины Анисимовой

Напомним, 14 февраля «Ахмат» опубликовал фото Кокорина в форме «Сочи», он вместе с хавбеком грозненского клуба Денисом Глушаковым наблюдал за ходом товарищеского матча между командами, но затем удалил твит. Позже фотографию с Кокориным выложил Глушаков.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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