Кучеров набрал очки в 13 играх подряд, побив свой рекорд. Это 2-й результат в истории «Тампы»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Филадельфией» (5:3).

Россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 игр, побив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

По этому показателю Кучеров делит второе место в истории «Лайтнинг» с Вацлавом Проспалом (сезон-2005/06), Мартеном Сен-Луи (2003/04) и Брайаном Брэдли (1992/93).

Только у одного игрока была более длинная серия с очками в регулярке – у Стивена Стэмкоса (18 матчей, 2009/10).

Всего в 57 матчах текущего сезона на счету Кучерова 72 (28+44) балла.