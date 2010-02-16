Кучеров набрал очки в 13 играх подряд, побив свой рекорд. Это 2-й результат в истории «Тампы»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3).

Россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 игр, побив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

По этому показателю Кучеров делит второе место в истории «Лайтнинг» с Вацлавом Проспалом (сезон-2005/06), Мартеном Сен-Луи (2003/04) и Брайаном Брэдли (1992/93).

Только у одного игрока «Тампы» была более длинная серия с очками в регулярке – у Стивена Стэмкоса (18 матчей, 2009/10).

Всего в 57 матчах текущего сезона на счету Кучерова 72 (28+44) балла.

 
НХЛ
16 февраля

Гол Никиты Кучерова. Тампа-Бэй – Филадельфия. 16.02.2020. НХЛ

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