Российская конькобежка Наталья Воронина с мировым рекордом победила на дистанции 5000 м на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити.
У мужчин на 1000 м также с мировым рекордом победил Павел Кулижников.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Солт-Лейк-Сити, США
Женщины
5 000 м
1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,021 (мировой рекорд)
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 2,16
3. Эсми Виссер (Нидерланды) – 7,66...
10. Елена Сохрякова (Россия) – 20,56
Мужчины
1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.05,697 (мировой рекорд)
2. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1,03
3. Томас Крол (Нидерланды) – 1,05...
9. Руслан Мурашов (Россия) – 1,43...
12. Виктор Муштаков (Россия) – 1,64