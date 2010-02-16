Российская конькобежка Наталья Воронина с мировым рекордом победила на дистанции 5000 м на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити.

У мужчин на 1000 м также с мировым рекордом победил Павел Кулижников.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Солт-Лейк-Сити, США

Женщины

5 000 м

1. Наталья Воронина (Россия) – 6.39,021 (мировой рекорд)



2. Мартина Сабликова (Чехия) – 2,16

3. Эсми Виссер (Нидерланды) – 7,66...

10. Елена Сохрякова (Россия) – 20,56

Мужчины

1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.05,697 (мировой рекорд)

2. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1,03

3. Томас Крол (Нидерланды) – 1,05...

9. Руслан Мурашов (Россия) – 1,43...

12. Виктор Муштаков (Россия) – 1,64