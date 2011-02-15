Слепцова и Устюгов оспорят решение о дисквалификации в CAS

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что и Светлана Слепцова оспорят в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о дисквалификации за допинг.

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», – сказал Драчев.

«Нам поступили официальные документы по этим делам, порядка 80 листов. Это очень объемные материалы. Сейчас мы разбираемся, что стало основанием для такого вердикта», – цитирует Драчева ТАСС.

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