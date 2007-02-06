Кокорин хочет в «Балтику», «Локо» победил «Спартак», Месси устал от ситуации в «Барсе», вброс про Россию и ЧМ-2022 и другие новости утра

1. Кокорин ведет переговоры с «Рубином» и «Балтикой». С клубом из Калининграда Александр «4 дня на связи». Но позиция «Зенита» не изменилась – Кокорина отпустят только в «Сочи».

2. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:1, по пенальти – 2:4), но продолжает лидировать в таблице Кубка Париматч Премьер. А эту игру выиграл Юрий Семин, заменивший вратаря перед серией пенальти. В итоге Медведев отбил два удара с точки. По конспектам Луи ван Гала.

3. «Барселону» продолжает штормить. Месси устал от ответственности за ситуацию в клубе. Бартомеу поговорил с Лео и Абидалем об их конфликте. Эрика не уволят.

4. Арабы сообщили, что WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022. ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили эту информацию.

5. Трансферы. Кононов возглавил «Ригу». Почеттино может летом принять «Атлетико». Гвардиола хочет купить двух центральных защитников в «Сити». «Барселоне» могут разрешить подписать форварда, в шорт-листе – три игрока. «Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50% прав на форварда Пауло за 7 млн евро. Селекционный отдел «Спартака» возглавил Антон Чистяков, 7 лет работавший в ЦСКА.

6.😷Гран-при Китая 2020 года в «Формуле-1» отменен из-за коронавируса.

7. «Тоттенхэм» Моуринью победил «Саутгемптон» (3:2) в переигровке Кубка Англии и вышел на «Норвич». В 1/8 финала «Челси» сыграет с «Ливерпулем», «Ман Сити» – с «Шеффилд Уэнсдей» и другие пары.

8. «Бавария» вышла в 1/4 финала Кубка Германии, победив «Хоффенхайм» (4:3). Левандовски забил 35 голов в 29 матчах за клуб в этом сезоне. А в турнире известны все 8 четвертьфиналистов, жеребьевка пройдет 9 февраля.

9. «Химки» в гостях уступили «Маккаби» (77:80) в 23-м туре Евролиги, «Зенит» проиграл «Фенербахче» (68:73).

10. Немного милоты. Роналду поздравил себя с 35-летием, выложив видео с тренировки, он также услышал красивые слова от «Юве», Фергюсона и Переса.

А вот у Тарасова родилась третья дочь. «Спартак» же передал Глушакову серебряную медаль молодежного чемпионата, в котором он провел 4 матча.

11. «Лацио» продлил до 17 матчей серию без поражений в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Вероной» (0:0). Банда Индзаги идет третьей и рвется в Лигу чемпионов.

12. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Евгений Медведев объявил о завершении карьеры в 37 лет.

13. Защитник «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям, заплакал на поле и позже был удален за толчок тренера «Шальке».

14. Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России по биатлону. Казакевич победила у женщин.

15. Иностранные спортсмены поддержали запрос WADA о публичных слушаниях с РУСАДА. ВФЛА до 10 февраля должна дать ответы по делу Лысенко.

16. НХЛ. Три очка Бучневича принесли победу «Рейнджерс» над «Торонто», «Чикаго» уступил «Бостону».

17. НБА. «Торонто» обыграл «Индиану». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

Сергей Шубенков: «Мой тренер искренне верит, что чиновники непозволительно много воруют. Я уточняю: а много – это сколько?»

Дмитрий Губерниев: «Я в высшей лиге. Всегда было интересно быть конкурентом Урганта, Нагиева, на одной ступени с Уткиным»

Журналист Олег Кашин: «Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию»

Юрий Семин: «Из Ротенберга-младшего получится хороший спортивный руководитель»

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