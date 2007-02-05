«Барсе» могут разрешить подписать форварда в связи с травмами Суареса и Дембеле

может получить возможность подписать нападающего, несмотря на закрытие трансферного окна.

Каталонцы могут получить разрешение на подобный трансфер из-за травм и Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По правилам Королевской испанской футбольной федерации, «Барса» сможет приобрести игрока только из испанских лиг.

Напомним, что Суарес выбыл до мая, сроки восстановления Дембеле пока не ясны. Ранее руководство клуба рассматривало трансфер Родриго («Валенсия»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и Лаутаро Мартинеса («Интер»).

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