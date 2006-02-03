Жозе сделал Пепа, Джокович взял 17-й «Шлем», Дзюбу звали в «Тоттенхэм», победы «Барсы» и «Юве» и другие новости утра

1. Моуринью сделал Гвардиолу в жарком матче «Тоттенхэм» – «Ман Сити» (2:0) в 25-м туре АПЛ, где были: странная работа ВАР, театр Жозе, удаление Зинченко, победный гол дебютанта Бергвейна. А потом Пеп и игроки «Сити» около 50 минут не выходили из раздевалки.

«Ливерпулю» до чемпионства осталось лишь 6 побед, банда Клоппа везет «Сити» 22 очка. А вот у «Арсенала» все грустно: 4-я ничья подряд (теперь – с «Бернли») и отставание в 10 очков зоны Лиги чемпионов.

2. Джокович выиграл 17-й турнир «Большого шлема». Он победил Тима в финале Australian Open (его 8-й титул) и снова возглавит рейтинг. Большая тройка выиграла 13-й «Шлем» подряд.

3. «Барселона» скромно взяла верх над «Леванте» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании и на 3 очка отстает от «Реала». При Сетьене добыто 4 победы в 5 матчах. Фати стал самым юным автором дубля в Ла Лиге, забив 2 гола за 100 секунд с пасов Месси. А король Лео теперь лучший ассистент и бомбардир Примеры, у него 8+14 очков в 17 матчах. «Севилья» зачем-то дома сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

4. Трансферы. «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе, зато отпускает вратаря Рудакова в «Ростов». Бекхэм зовет Гризманна в «Интер Майами». «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Ромы» Жезусом. Вратарь Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов».

5. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ. Кузнецов пытался попасть на скамейку соперника, чтобы избежать удаления, а потом забил 18-й гол в сезоне. 5-я шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль», 20-й гол Свечникова был кстати для «Каролины» во встрече с «Ванкувером».

6. «Ювентус» победил «Фиорентину» (3:0) в 22-м туре Серии А. Роналду продлил голевую серию до 9 игр, забив с двух пенальти (126 голов с точки за карьеру!) после ВАР. У Криштиану 50 голов в 70 матчах за «Юве» и 50 (40+10) очков в 50 играх в чемпионате Италии. Есть версия, что великий португалец вышел на 3-е место по голам в истории.

«Интер» выиграл у «Удинезе» (2:0) благодаря очередному дублю Лукаку и отстает от лидера всего на 3 очка. «Милан» прервал серию из 5 побед, сыграв вничью с «Вероной» (1:1) без Златана. За «россонери» дебютировал представитель третьего поколения Мальдини. Иммобиле продолжает крушить – забил 24-й и 25-й голы в сезоне.

7. ЦСКА обыграл «Куньлунь», обеспечив «Автомобилисту» выход в плей-офф КХЛ, а «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» по буллитам.

8. Чемпион России по боксу Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Против боксера, у которого обнаружили наркотики, возбудили уголовное дело. Умар Кремлев считает: «Надо разобраться. Все как-то странновато».

9. «Детройт» обыграл «Денвер» в овертайме, «Хьюстон» был сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты дня в НБА.

10. Программу «Футбольная столица» на «НТВ-Петербург» могут закрыть из-за слов Орлова про Кокорина. Круги по воде от брошенного в «Зенит-2» камня подобны цунами.

11. Россия и Норвегия выиграли медальный зачет чемпионата мира среди юниоров по биатлону, завоевав по 5 золотых медалей.

12. Игроку «Фуэнлабрады» отменили красную карточку после ВАР. Он вернулся на поле, устроил потасовку и снова был удален. Мужчина из Сегунды сделал заявку на футбольный аналог «Премии Дарвина».

Цитаты дня:

Пеп Гвардиола: «Мою работу в «Сити» оценят как провал, если мы не выиграем Лигу чемпионов»

Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в свой первый сезон с «Челси», а Клопп и Гвардиола – нет»

Панарин – «Аэрофлоту» после гибели двух кошек: «Что за нелюди у вас работают?🤦‍♂️»

«Адмирал» о симуляции Панина: «Достойный ученик Умарка. 6,0 за артистизм»