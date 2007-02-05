«Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50% прав на форварда Пауло за 7 млн евро. За ним следят «Реал» и «Барса»

«Флуминенсе» отказал ЦСКА в приобретении 50% прав на форварда Маркоса Пауло, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Флуминенсе» отклонил предложение российского клуба в размере 7 млн евро, потому что считает, что в будущем сможет выручить с продажи игрока большую сумму. Сообщалось, что за Пауло следят «Реал» и «Барселона».

Кроме того, сам 19-летний форвард также не выразил заинтересованности в предложении «армейцев». Он хочет перейти в более сильный европейский клуб.

Со статистикой Маркоса Пауло вы можете ознакомиться здесь.