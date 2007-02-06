«Лацио» продлил серию без поражений в чемпионате до 17 матчей, сыграв вничью с «Вероной» (0:0)

Теги Лацио Симоне Индзаги серия А Италия результаты Верона Футбол

В перенесенном матче 17-го тура Серии А «Лацио» дома не сумел обыграть «Верону» (0:0).

Однако римляне продлили серию без поражений в турнире до 17 игр – 13 побед и 4 ничьих.

В последний раз команда Симоне Индзаги уступала в чемпионате Италии в сентябре 2019-го – «Интеру» (0:1).

«Лацио», набрав 50 очков, идет третьим в таблице, на балл отставая от «Интера» и на 4 – от «Ювентуса».

Чемпионат Италии

17-й тур

Перенесенный матч

Лацио – Верона 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
ЛациоСтракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лаццари (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 71), Лейва, Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Дзакканьи, Лазович, Верре (Эссерик, 70), Пессина, Борини (Давидович, 89), Велозу.
Предупреждения:
Кумбула (23), Милинкович-Савич (29), Хони Родригес (77), Раду (80), Ррахмани (86).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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