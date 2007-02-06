«Лацио» продлил серию без поражений в чемпионате до 17 матчей, сыграв вничью с «Вероной» (0:0)

В перенесенном матче 17-го тура Серии А дома не сумел обыграть «Верону» (0:0).

Однако римляне продлили серию без поражений в турнире до 17 игр – 13 побед и 4 ничьих.

В последний раз команда Симоне Индзаги уступала в чемпионате Италии в сентябре 2019-го – «Интеру» (0:1).

«Лацио», набрав 50 очков, идет третьим в таблице, на балл отставая от «Интера» и на 4 – от «Ювентуса».

Чемпионат Италии

17-й тур

Перенесенный матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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