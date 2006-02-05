Позиция «Зенита» по Кокорину не изменилась, его отпустят только в «Сочи» («СЭ»)

Форвард Александр Кокорин, вероятно, не перейдет в «Балтику», несмотря на переговоры с клубом.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», для трансфера требуется согласие клуба из Санкт-Петербурга, но его позиция не изменилась – игрока отдадут только в аренду в «Сочи».

Ранее о переговорах с «Балтикой» рассказал сам Кокорин. Сейчас игрок проводит сбор с «Зенитом-2».

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