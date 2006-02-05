Кубок Германии. «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию», «Айнтрахт» прошел «Лейпциг»

В 1/8 финала Кубка Германии «Лейпциг» потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:3), «Боруссия» Дортмунд – от «Вердера» (2:3).

В среду «Байер» принимает «Штутгарт», а – «Хоффенхайм».

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1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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