Кубок Германии. «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию», «Айнтрахт» прошел «Лейпциг»

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В 1/8 финала Кубка Германии «Лейпциг» потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:3), «Боруссия» Дортмунд – от «Вердера» (2:3).

В среду «Байер» принимает «Штутгарт», а «Бавария» – «Хоффенхайм». 

Кубок Германии

1/8 финала

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Голы:
1:0 – 17, пенальти Андре Силва, 2:0 – 51 Костич, 2:1 – 68 Ольмо, 3:1 – 90 Костич.
Айнтрахт ФТрапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88).
РБ ЛейпцигМвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, Поульсен.
Предупреждения:
Айдара (2), Хальстенберг (16), Гачинович (20), Роде (42).

 

Кайзерслаутерн – Фортуна 2:5 (2:1, 0:4)
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Фритц Вальтер Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ампома, 1:1 – 10 Кюльветтер, 2:1 – 39, пенальти Кюльветтер, 2:2 – 49 Хеннингс, 2:3 – 65 Циммерманн, 2:4 – 78 Хеннингс, 2:5 – 83 Штегер.
КайзерслаутернГрилль, Нандзик, Краус, Шад, Эно, Зиккингер, Бахманн, Чифтчи (Бьярнасон, 79), Кюльветтер, Тиле (Резер, 30; Цук, 79), Пик.
ФортунаКастенмайер, Гиссельманн, Айхан, Йоргенсен, Циммерманн (Адамс, 73), Баркок (Штегер, 46), Зоботтка (Офори, 46), Томми, Моралес, Ампома, Хеннингс.
Предупреждения:
Ампома (21), Гиссельманн (38), Моралес (48), Кастенмайер (52), Офори (76), Кюльветтер (86).

 

Шальке – Герта 3:2 (0:2, 2:0, 0:0)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Фелтинс-Арена»
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Голы:
0:1 – 12 Кепке, 0:2 – 39 Пионтек, 1:2 – 76 Калиджури, 2:2 – 82 Харит, 3:2 – 115 Раман.
ШалькеНюбель, Очипка, Тодибо (Кабак, 46), Настасич, Калиджури (Миранда, 90), Харит, Маскарель, Грегорич, Шопф, Бужеляб (Маккенни, 60), Кутуджу (Раман, 60).
ГертаЯрстейн, Платтенхардт (Миттельштедт, 69), Торунарига, Штарк, Боята, Майер (Дилросун, 105), Шелбред, Аскасибар, Вольф (Клюнтер, 90), Кепке (Лукебакио, 77), Пионтек.
Предупреждения:
Харит (64), Раман (80), Торунарига (85), Шелбред (103), Миранда (105), Очипка (111).
Удаление:
Торунарига (100).

 

Вердер – Боруссия Д 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Зельке, 2:0 – 30 Битенкур, 2:1 – 67 Холанд, 3:1 – 70 Рашица, 3:2 – 78 Рейна.
ВердерПавленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица (Топрак, 90), Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89).
Боруссия ДХитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66).
Предупреждения:
Битенкур (23), Шульц (49), Ройс (64), Мойсандер (85), Рейна (86).

 

Ферль – Унион Берлин
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «Stadion an der Poststrasse»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Штутгарт
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Саарбрюкен – Карлсруэ
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Hermann-Neuberger-Stadion»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – Хоффенхайм
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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