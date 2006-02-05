Кубок Германии. «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию», «Айнтрахт» прошел «Лейпциг»

В 1/8 финала Кубка Германии «Лейпциг» потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:3), «Боруссия» Дортмунд – от «Вердера» (2:3).
В среду «Байер» принимает «Штутгарт», а «Бавария» – «Хоффенхайм».
Кубок Германии
1/8 финала
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 17, пенальти Андре Силва, 2:0 – 51 Костич, 2:1 – 68 Ольмо, 3:1 – 90 Костич.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88).
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РБ Лейпциг –
Мвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, Поульсен.
- Предупреждения:
- Айдара (2), Хальстенберг (16), Гачинович (20), Роде (42).
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Фритц Вальтер Штадион»
- Голы:
- 0:1 – 9 Ампома, 1:1 – 10 Кюльветтер, 2:1 – 39, пенальти Кюльветтер, 2:2 – 49 Хеннингс, 2:3 – 65 Циммерманн, 2:4 – 78 Хеннингс, 2:5 – 83 Штегер.
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Кайзерслаутерн –
Грилль, Нандзик, Краус, Шад, Эно, Зиккингер, Бахманн, Чифтчи (Бьярнасон, 79), Кюльветтер, Тиле (Резер, 30; Цук, 79), Пик.
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Фортуна –
Кастенмайер, Гиссельманн, Айхан, Йоргенсен, Циммерманн (Адамс, 73), Баркок (Штегер, 46), Зоботтка (Офори, 46), Томми, Моралес, Ампома, Хеннингс.
- Предупреждения:
- Ампома (21), Гиссельманн (38), Моралес (48), Кастенмайер (52), Офори (76), Кюльветтер (86).
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Фелтинс-Арена»
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Шальке –
Нюбель, Очипка, Тодибо (Кабак, 46), Настасич, Калиджури (Миранда, 90), Харит, Маскарель, Грегорич, Шопф, Бужеляб (Маккенни, 60), Кутуджу (Раман, 60).
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Герта –
Ярстейн, Платтенхардт (Миттельштедт, 69), Торунарига, Штарк, Боята, Майер (Дилросун, 105), Шелбред, Аскасибар, Вольф (Клюнтер, 90), Кепке (Лукебакио, 77), Пионтек.
- Предупреждения:
- Харит (64), Раман (80), Торунарига (85), Шелбред (103), Миранда (105), Очипка (111).
- Удаление:
- Торунарига (100).
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Велькович, Фогт, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица (Топрак, 90), Зельке (Сарджент, 50), Осако (Бартельс, 89).
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Боруссия Д –
Хитц, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витцель, Азар (Холанд, 46), Санчо, Ройс (Джан, 89), Загаду (Рейна, 66).
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Stadion an der Poststrasse»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Hermann-Neuberger-Stadion»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Альянц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.