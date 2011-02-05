Евролига. «Зенит» примет «Фенербахче», «Химки» сыграют в гостях с «Маккаби»

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Сегодня в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» примет турецкий «Фенербахче».

«Химки» сыграют в гостях с тель-авивским «Маккаби FOX».

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

Зенит Россия  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
5 февраля, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Химки Россия
Дата проведения
5 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Барселона Ласса Испания
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 20-3, Реал Испания – 17-6, Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 11-12, Фенербахче Турция – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Химки Россия – 9-13, Жальгирис Литва – 9-14, Олимпиакос Греция – 9-14, Виллербан Франция – 9-14, Баскония Испания – 8-15, Альба Германия – 8-15, Зенит Россия – 7-15, Бавария Германия – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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