Евролига. «Зенит» примет «Фенербахче», «Химки» сыграют в гостях с «Маккаби»

Сегодня в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» примет турецкий «Фенербахче».
«Химки» сыграют в гостях с тель-авивским «Маккаби FOX».
Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 20-3, Реал Испания – 17-6, Барселона Испания – 16-6, ЦСКА Россия – 16-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-8, Панатинаикос Греция – 13-9, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 11-12, Фенербахче Турция – 10-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Химки Россия – 9-13, Жальгирис Литва – 9-14, Олимпиакос Греция – 9-14, Виллербан Франция – 9-14, Баскония Испания – 8-15, Альба Германия – 8-15, Зенит Россия – 7-15, Бавария Германия – 7-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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