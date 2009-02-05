World Athletics назначила ВФЛА срок до 10 февраля для предоставления ответов по делу Лысенко

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) назначила Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) срок до 10 февраля, чтобы предоставить объяснения по допинговому делу прыгуна в высоту .

Уведомление было направлено министру спорта России Олегу Матыцину, а также в ВФЛА. «Мы запросили ответ до 10 февраля», – цитирует Inside the Games представителя World Athletics.

31 января Минcпорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до марта 2020 года. Ранее антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics полностью исключить ВФЛА из своего состава.

3 февраля президиум ВФЛА в полном составе подал в отставку. Полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU и другими международными организациями были переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Наша атлетика рискует потерять даже нейтральный флаг. Единственный выход – снести федерацию

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной