Дмитрий Губерниев: «Я в высшей лиге. Всегда было интересно быть конкурентом Урганта, Нагиева, на одной ступени с Уткиным»

Российский комментатор высказался относительно популярности в профессии.

«Мне всегда было интересно быть конкурентом Урганта, Нагиева, мне всегда было интересно встать на одну ступень с Гусевым и Уткиным, потому что никогда комментаторы, которые не работали на футболе, они не были звездами первой величины.

Мне всегда было интересно быть в высшей лиге. Я сейчас в этой лиге играю и, больше того, каждый раз еще какие-то горизонты открываю.

Поэтому в спорте такая же история: если ты не хочешь забить гол в НХЛ Василевскому, то какой смысл заниматься хоккеем и быть нападающим?

Вот я так скажу. Поэтому я сейчас уважаю Смолова, он огромный молодец, надо пытаться.

Помню, как-то общались с Акинфеевым, я говорю: «Слушай, неужели не интересно попробовать поехать туда, где самые лучшие?» Вот к чему должен стремиться спортсмен», – сказал Губерниев.

Как же хорошо, что Смолов уехал в Европу