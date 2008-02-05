«Юве» поздравил Роналду с 35-летием: «Он давно вышел за рамки того, что можно описать словами»

«Ювентус» поздравил нападающего команды с 35-летием.

«Мы могли бы привести его невероятную, впечатляющую статистику, могли бы использовать огромный список прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.

Но правда в том, что Криштиану Роналду, который сегодня отмечает свой второй день рождения в , уже давно вышел за рамки того, что можно описать словами, и его отношение к спорту прекрасно сочетается с нашей ДНК: культуру работы, желание прогрессировать день ото дня и бесконечная жажда успеха.

Роналду носит нашу футболку в течение полутора лет, и вместе мы пережили незабываемые моменты, постоянно чувствуя, что лучшее еще впереди.

Он подарил нам сумасшедшие голы, которые мы уже отпраздновали 50 раз, забил практически всем соперникам, против которых играл за «Ювентус» в Италии и Европе. Только четыре команды не пострадали, встретившись лицом к лицу с черно-белым Криштиану, который только что повторил рекорд Давида Трезеге, забивавшего голы в девяти матчах подряд.

Все вместе в едином порыве, как мы кричим во время его знаменитых празднований голов: «С днем ​​рождения, Криштиану!» – сказано в сообщении «Ювентуса».

Роналду – первый за 14 лет игрок «Юве» и второй в истории, забивший в 9 матчах Серии А подряд

У Роналду 50 (40+10) очков в 50 играх Серии А

У Роналду 40 голов в Серии А. С момента его перехода больше не забил никто