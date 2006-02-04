Зарплата Кокорина в «Зените» равна МРОТ, Карпин продлил контракт с «Ростовом», конфликт Месси и Пике и другие новости утра

1. Саге Кокорина нет конца. Зарплату игрока «Зенита» приравняли к МРОТ – в сентябре это было 11 280 рублей. Ротенберг ждет Александра в «Сочи», но он туда «не собирается». Футболист сделал дубль в первом матче за «Зенит-2».

2. Карпин продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет. Валерим!

3. СКА впервые в сезоне КХЛ победил «Спартак», «Ак Барс» продлил выигрышную серию до 7 матчей, у «Авангарда» третье поражение подряд, «Сибирь» опять сильнее «Автомобилиста», московское «Динамо» выиграло 5-й матч кряду, «Магнитка» расторгла контракт с Паршиным и другие итоги дня.

4. Трансферы. В женский «Зенит» перешли 13 футболисток. Хавбек «Галатасарая» Бельханда отказал «Спартаку». «Атлетико» и «Рома» интересуются Лингардом. «Милан» предложил Рангнику совмещать посты тренера и спортивного директора. «Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Абилгора и хочет Смольникова, но это не точно.

5. Неспокойно в «Барселоне». Дембеле снова получил травму. Между Месси и Пике случился конфликт на тренировке. А ведь матч с «Реалом» пройдет уже 1 марта.

6. Клэбо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца. Участие в «Ски-туре» тоже под вопросом.

7. Трехкратный чемпион мира по борьбе Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.

8. Кушиташвили арестовали на два месяца. Он заявил, что не употреблял наркотики, а адвокат говорит: «Боксеры не нанесли ударов сотрудникам Росгвардии».

9. Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи Евро-2020 в равном объеме. Трансляций на «Телеспорте» не будет.

10. Джокович сместил Надаля с первой строчки Рейтинга ATP, Тим – Медведева с четвертой. Кенин дебютировала в топ-10 Рейтинга WTA, Шарапова – за пределами топ-350.

11. Родители воспитанников «Луча» обратились к Путину: «Нам нужна академия! Чем мы хуже Китая?» РФС уже разбирается. А президент пока предоставил гражданство России бразильскому игроку мини-футбольного КПРФ Паулиньо.

12. Президиум ВФЛА подал в отставку. Полномочия переданы рабочей группе ОКР.

13. НХЛ. Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто», гол Бучневича не спас «Рейнджерс» в матче с «Далласом» и другие результаты.

14. НБА. «Майами» разгромил «Филадельфию», «Клипперс» победили «Сан-Антонио» и другие результаты.

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