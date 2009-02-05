ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022

не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в , сообщает ТАСС.

Кроме того, как пишет журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в и РУСАДА.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», – отметил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Добавим, что ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports поступило от РФС.

Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство ( ) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.