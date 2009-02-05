ФИФА, УЕФА и РУСАДА не подтвердили информацию об отстранении России от ЧМ-2022

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС допинг WADA ЧМ-2022 Василий Конов ТАСС Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в ЧМ-2022, сообщает ТАСС.

Кроме того, как пишет журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в УЕФА и РУСАДА.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», – отметил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Добавим, что ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports поступило от РФС.

Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.

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