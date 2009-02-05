Видеотрансляция матча «Бавария» – «Хоффенхайм» – 4:2

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«Бавария» принимает «Хоффенхайм» в 1/8 финала Кубка Германии.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Бавария – Хоффенхайм 4:2 (второй тайм)
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8, автогол Боатенг, 1:1 – 12, автогол Хюбнер, 2:1 – 20 Мюллер, 3:1 – 36 Левандовски, 4:1 – 80 Левандовски, 4:2 – 82 Даббур.
БаварияНойер, Алаба, Боатенг (Одриосола, 83), Павар, Киммих, Коутиньо, Дэвис, Толиссо, Гнабри, Левандовски (Зиркзее, 81), Мюллер (Кюизанс, 81).
ХоффенхаймПентке, Хюбнер, Акпогума, Кадержабек, Нордтвейт, Гриллич (Лукас Рибейро, 71), Цубер, Бруун Ларсен (Баумгартнер, 71), Руди, Бебу (Даббур, 61), Крамарич.
Предупреждения:
Нордтвейт (31), Толиссо (39), Павар (55), Алаба (84).

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