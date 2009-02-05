Видеотрансляция матча «Бавария» – «Хоффенхайм» – 4:2

«Бавария» принимает «Хоффенхайм» в 1/8 финала Кубка Германии.
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 8, автогол Боатенг, 1:1 – 12, автогол Хюбнер, 2:1 – 20 Мюллер, 3:1 – 36 Левандовски, 4:1 – 80 Левандовски, 4:2 – 82 Даббур.
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Бавария –
Нойер, Алаба, Боатенг (Одриосола, 83), Павар, Киммих, Коутиньо, Дэвис, Толиссо, Гнабри, Левандовски (Зиркзее, 81), Мюллер (Кюизанс, 81).
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Хоффенхайм –
Пентке, Хюбнер, Акпогума, Кадержабек, Нордтвейт, Гриллич (Лукас Рибейро, 71), Цубер, Бруун Ларсен (Баумгартнер, 71), Руди, Бебу (Даббур, 61), Крамарич.
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