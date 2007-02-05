Бартомеу поговорил с Месси и Абидалем об их конфликте. Он считает, что ситуацию можно исправить

Теги Эрик Абидаль Барселона Лионель Месси Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пытается уладить конфликт между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси.

Руководитель каталонцев, находившийся в Брюсселе, утром поговорил с функционером и игроком по телефону.

Бартомеу считает, что ситуацию можно исправить, и не намерен принимать радикальные меры. Президент не думает, что увольнение Абидаля улучшит ситуацию. 

Напомним, вчера в интервью Абидаль заявил, что «многие игроки не были удовлетворены» работой экс-главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде.

Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что «надо называть имена игроков», отдельно подчеркнув, что «все несут ответственность».

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