Бартомеу поговорил с Месси и Абидалем об их конфликте. Он считает, что ситуацию можно исправить

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пытается уладить конфликт между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и капитаном команды .

Руководитель каталонцев, находившийся в Брюсселе, утром поговорил с функционером и игроком по телефону.

Бартомеу считает, что ситуацию можно исправить, и не намерен принимать радикальные меры. Президент не думает, что увольнение Абидаля улучшит ситуацию.

Напомним, вчера в интервью Абидаль заявил, что «многие игроки не были удовлетворены» работой экс-главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде.

Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что «надо называть имена игроков», отдельно подчеркнув, что «все несут ответственность».

Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси

Запредельная токсичность в «Барсе»: Абидаль обвинил игроков в недостаточных усилиях, Месси взбесился