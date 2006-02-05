Месси устал от ответственности за ситуацию в «Барсе». Только он и Суарес поддерживали Вальверде (COPE)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен ситуацией, которая сложилась в каталонском клубе, сообщает El Partidazo de COPE со ссылкой на журналиста Хуанма Кастаньо.

По информации источника, Месси устал от того, что он несет ответственность за все происходящее в «Барселоне». В частности, аргентинца не устраивает ситуация, что все всегда указывают на него, когда говорят о «священных коровах» и «игроках». Сообщается, что Месси был особенно взбешен тем, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль в своем интервью сделал то же самое.

Отмечается, что Месси был против отставки Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны». Он и Луис Суарес были единственными игроками команды, которые поддерживали специалиста.

Напомним, что вчера между Месси и Абидалем разгорелся конфликт. В своем интервью функционер заявил, что «многие игроки не были удовлетворены» работой экс-главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде. Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что «надо называть имена игроков», и отдельно подчеркнув, что «все несут ответственность».

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