😷Гран-при Китая 2020 года отменен из-за коронавируса

Федерация спорта Шанхая выпустила официальное заявление, в котором говорится об отмене проведения всех крупных спортивных соревнований на территории региона до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса.

Таким образом, Гран-при Китая был официально отменен местными властями. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство «Формулы-1» пока не делали официальных заявлений об отмене или переносе этапа.

Ранее было отменено проведение Гран-при Китая в чемпионате «Формулы Е».

Коронавирус ломает мировой спорт: в Китае отменили ЧМ по легкой атлетике, теннисные турниры и «Формулу E», на очереди – «Ф-1»

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