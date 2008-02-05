Журналист Олег Кашин: «Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию»

Известный политический журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» отрицательно высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе .

«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов…

Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.

Слово «Хабиб» не страшное. Слово «Хабиб» смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками.

Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто.

Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!» – цитирует Кашина Sport24.ru.

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