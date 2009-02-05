Гвардиола хочет купить двух центральных защитников летом. Будущее Стоунза в «Сити» под вопросом

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет усилить центр обороны в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, Гвардиола летом хочет приобрести двух центральных защитников. Кроме того, специалист хочет видеть в составе нового атакующего игрока (особенно в случае, если хавбек Лерой Сане покинет «Сити»). Однако главной заботой Гвардиолы остается число пропущенных его командой голов. Он считает, что проблема в том, что прошлым летом «Сити» не купил игрока вместо Венсана Компани, который покинул клуб.

Сообщается, что «Сити» следит за прогрессом защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который только в ноябре дебютировал в основе своей команды. Кроме того, «Сити» наблюдает за 22-летним защитником «Бенфики» Рубеном Диашем, игроком «Интера» Миланом Шкриньяром и выступающим за «Брайтон» Льюисом Данком.

Скорее всего, в команде останутся Эмерик Лапорт и Фернандиньо, который недавно продлил контракт с «Ман Сити». Кроме того, Гвардиола планирует использовать 19-летнего Эрика Гарсию. Таким образом, наиболее нестабильным кажется будущее Джона Стоунза и Николаса Отаменди.

Стоунз был одним из первых игроком, перешедших в «Сити» при Гвардиоле. За него клуб заплатил «Эвертону» 47,5 млн фунтов. Несмотря на то, что в составе на игру с «Тоттенхэмом» (0:2) не было Лапорта, Гвардиола не включил Стоунза в заявку.

«Нет, он не травмирован. Я решил включить в состав Эрика Гарсию, потому что он очень хорошо играет», – объяснял свое решение Гвардиола. Кроме того, сообщается, что тренер сомневается в способности Джонса быть сфокусированным на поле.

«Манчестер Сити» планировал продать Отаменди прошлым летом, однако не сделал этого из-за того, что Компани покинул клуб. В этом году клуб разрешит Отаменди перейти в другую команду.  

В этом сезоне «Сити» пропустил 29 мячей в АПЛ – это уже на 6 больше, чем за весь прошлый сезон.

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