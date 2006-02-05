Фергюсон поздравил Роналду: «Ты великий игрок и человек. Спасибо за все, что сделал для меня и «МЮ»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-м днем рождения.

«Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и «МЮ». 

Ты великий игрок и, что самое важное, великий человек», – сказал Фергюсон.

Португалец выступал в «МЮ» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 года.

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