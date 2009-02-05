Абидаля не уволят из «Барселоны» после конфликта с Месси

Теги Эрик Абидаль Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль не покинет свой пост.

По итогам встречи француза с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу и генеральным директором Оскаром Грау было принято решение, что 40-летний Абидаль продолжит работу.

Встреча состоялась из-за высказываний Абидаля об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

Его слова не понравились капитану сине-гранатовых Лионелю Месси, который резко на них отреагировал.

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