Абидаля не уволят из «Барселоны» после конфликта с Месси

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль не покинет свой пост.
По итогам встречи француза с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу и генеральным директором Оскаром Грау было принято решение, что 40-летний Абидаль продолжит работу.
Встреча состоялась из-за высказываний Абидаля об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.
Его слова не понравились капитану сине-гранатовых Лионелю Месси, который резко на них отреагировал.
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