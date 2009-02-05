Перес о 35-летии Роналду: «Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя»

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда «Ювентуса» с 35-летием.

«Поздравления лучшему игроку мира. Мы хорошо помним тебя», – сказал Перес.

Криштиану играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он четыре раза победил с командой в Лиге чемпионов, дважды в Ла Лиге и взял другие трофеи.

Португалец также получил поздравления от «Ювентуса» и от экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Роналду поздравил себя с 35-летием, выложив видео с тренировки: «С днем рождения меня!»