Сергей Шубенков: «Мой тренер искренне верит, что чиновники непозволительно много воруют. Я уточняю: а много – это сколько?»

Российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года рассказал о своих политических взглядах, отношении к спортсменам в Государственной Думе и митингам.

– Ваша цитата: «Надо идти в сторону коммунизма, потому что нынешнее устройство общества себя изживет, как когда-то изжили феодализм и рабовладельческое общество». Это не самая популярная позиция. Откуда она у вас?

– Все к этому шло. Ну, то, что у нас в стране не все хорошо, и так всем понятно. Встает вопрос – почему. Мнения разнятся.

Мой тренер, например, искренне верит, что у нас чиновники непозволительно много воруют. Я уточняю: а много – это сколько? Что, в Америке и Китае не воруют, что ли? Воруют. Не в таком количестве? И вообще, «в таком» – это в каком? Цифр-то нет.

Еще считается, что все от плохой Америки, что нас душат, давят. Кстати говоря, и душат, и давят. Ну хорошо, нет ясного ответа на первый вопрос. Встает новый: что делать? Мнений еще больше. Но я думаю так: все, что происходит в стране, неизбежно, пока есть частная собственность на средства производства и свободный рынок.

– В политику не думаете пойти, чтобы свои взгляды продвигать?

– Я не знаю, можно ли что-то сделать в рамках существующей модели общества, и о карьере политика не думал.

– Как относитесь к спортсменам во власти?

– К спортсменам в представительных органах отношусь нормально, на то они и представительные, чтобы вопросы рассматривать с разных точек зрения. Управлять спортом должны тоже бывшие спортсмены, или, по крайней мере, относящиеся к спорту люди, а не абстрактные «менеджеры». Да и не так-то много в Госдуме спортсменов осталось.

– И народ их не очень-то жалует.

– Считается, что спортсмены тупые. Стереотип этот не на пустом месте возник, и я могу его только подтвердить. Шутка. Конечно, не все спортсмены такие. Я надеюсь, что быть спортсменом – это не приговор.

– В 2018 году вы говорили, что отпустили бы своего ребенка на митинг – «так, чтобы на памятники не лез, аккуратен был и не получил по морде». При этом не уточняли, что это может быть за митинг. В каком духе должен быть его лозунг?

– Да в любом. На митинги все чаще выходят дети. Когда школьники идут толпой куда-то, они это делают не для того, чтобы перемен в жизни добиться, а чтобы вместе собраться, потусоваться.

Это как сыну-подростку разрешить пойти на день рождения или погулять. Отпускать ребенка на митинг можно, просто с несколькими «но»: чтобы был жив, здоров и в тюрьму не сел.

– Судя по тому, что происходило на митингах в Москве этим летом, гарантии никакой нет.

– Ну вот теперь я уже задумался, отпускать ли. Или вместе с ним бы пошел. Другой вопрос, что у меня много других дел, а митинги не работают и ничего не решают, – сказал Шубенков.

Шипулин – 17-й спортсмен в Госдуме. Лучше всего депутатов готовят в биатлоне и борьбе