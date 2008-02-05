😱WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022 (beIN Sports)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022, утверждает арабский телеканал beIN Sports.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.

В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

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