В шорт-листе «Барселоны» Анхель Родригес, Лукас Перес и Борха Иглесиас

«Барселона» рассматривает несколько кандидатур на усиление атаки в связи с травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
В сферу интересов каталонского клуба входят Анхель Родригес («Хетафе», отступные – 10 млн евро), Лукас Перес («Алавес», 15 млн евро), и Борха Иглесиас («Бетис», 60 млн евро).
По данным журналиста Onda Cero Альфредо Мартинеса, игроки находятся в шорт-листе сине-гранатовых именно в том порядке по приоритетности, как указано выше.
Также отмечается, что «Барса» сохраняет интерес к Кристиану Стуани из «Жироны».
Ранее появилась информация, что «Барселоне» могут разрешить подписать форварда из-за ситуации с травмами, однако речь только об игроках из Испании.