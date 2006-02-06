В шорт-листе «Барселоны» Анхель Родригес, Лукас Перес и Борха Иглесиас

рассматривает несколько кандидатур на усиление атаки в связи с травмами Усмана Дембеле и .

В сферу интересов каталонского клуба входят Анхель Родригес («Хетафе», отступные – 10 млн евро), Лукас Перес («Алавес», 15 млн евро), и Борха Иглесиас ( , 60 млн евро).

По данным журналиста Onda Cero Альфредо Мартинеса, игроки находятся в шорт-листе сине-гранатовых именно в том порядке по приоритетности, как указано выше.

Также отмечается, что «Барса» сохраняет интерес к из «Жироны».

Ранее появилась информация, что «Барселоне» могут разрешить подписать форварда из-за ситуации с травмами, однако речь только об игроках из Испании.