В шорт-листе «Барселоны» Анхель Родригес, Лукас Перес и Борха Иглесиас

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«Барселона» рассматривает несколько кандидатур на усиление атаки в связи с травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

В сферу интересов каталонского клуба входят Анхель Родригес («Хетафе», отступные – 10 млн евро), Лукас Перес («Алавес», 15 млн евро), и Борха Иглесиас («Бетис», 60 млн евро).

По данным журналиста Onda Cero Альфредо Мартинеса, игроки находятся в шорт-листе сине-гранатовых именно в том порядке по приоритетности, как указано выше.

Также отмечается, что «Барса» сохраняет интерес к Кристиану Стуани из «Жироны».

Ранее появилась информация, что «Барселоне» могут разрешить подписать форварда из-за ситуации с травмами, однако речь только об игроках из Испании.

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