Овечкин сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, молодежка «Ливерпуля» прошла «Шрусбери», Дортмунд и Лейпциг вылетели из Кубка, «Тамбов» будет играть в Нижнем и другие новости утра

1. В НХЛ хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес», «Колорадо» забил 6 голов «Баффало» благодаря очкам Ничушкина и Задорова, «Тампа» обыграла «Вегас».

Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов. Овечкин и Гретцки теперь единственные игроки, забивавшие по 40+ голов в 11+ разных сезонах. Овечкин – единственный, кто забросил 40 в 11 разных сезонах за одну и ту же команду. Всего у Саши стало 698 шайб в регулярках.

А еще во вторник Овечкин броском травмировал вратаря «Вашингтона» Самсонова. Также стало известно, что игроки чаще всего просят не обменивать их в «Виннипег», «Оттаву» и «Эдмонтон».

2. «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии. Во вторник «красные» прошли «Шрусбери», выставив самый молодой состав в истории.

3. Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» вылетели из Кубка Германии. Несмотря на поражение, Холанд успел забить свой 8-й мяч, обновив рекорд немецкого футбола, а 17-летний американец Рейна стал самым молодым автором гола в истории турнира, и как он засадил в дальнюю девятку!

4. Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ. Его выдвинули «Зенит», «Спартак» и все остальные клубы. Напомним, ранее лига уже переизбирала Прядкина, но РФС признал процедуру неправомерной, и были назначены повторные выборы.

5. «Тамбов» весной будет играть в Нижнем Новгороде. Первую часть сезона клуб провел в Саранске. Хотя сыграть в Тамбове так и не придется, есть расчет на рост аудитории.

6. У игрока «Барсы» Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Усман ранее пропускал 4 месяца из-за схожей травмы, это его 7-е мышечное повреждение за 3 года. А Месси уже несколько недель играет через боль, у него проблема с бедром.

7. Своя история о травмах есть в «Баварии». Арендованный у «Реала» Одриосола поломал Перишича на тренировке, хорват выбыл на два месяца.

8. «Ростов» уверенно победил «Партизан» на Кубке Париматч Премьер. В частности, за дончан забил Мамаев.

9. «МЮ» усилит охрану Вудворда во время игр на «Олд Траффорд». Клуб опасается нападений на Эда после того, как фанаты атаковали его дом.

10. В Евролиге ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу», «Жальгирис» разгромил «Олимпиакос».

11. В НБА «Денвер» разгромил «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Милуоки» победил «Нью-Орлеан».

12. 2 и 3 марта CAS рассмотрит дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой в свете Сочи-2014. Слушания откладывали больше двух лет.

Далее цитаты.

Директор «Барсы» Абидаль о Вальверде: «Многие игроки не были удовлетворены. После матча с «Реалом» мы начали работу над его уходом»

Месси о словах Абидаля: «Надо называть имена игроков, иначе мы мараем всех. Все несут ответственность»

Федун о расширении РПЛ: «Деньги волнуют только меня и «Краснодар». 18 команд – это потеря»

Федор Смолов: «Ла Лига – лучший чемпионат в мире»

Кутепов о Смолове: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», «Спартак» лучше»

Боксер Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: «Он сам ударился. Предложил вправить»

Хабиб о жизни вне спорта: «Занимался бы сельским хозяйством. Как-то же надо на жизнь зарабатывать»