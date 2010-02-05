Кокорин ведет переговоры с «Рубином» и «Балтикой»

Нападающий Александр Кокорин может сменить клуб. Интерес к нему проявляют и «Балтика».

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды.

Вы знаете, что в «Балтике» играет его близкий друг Алан Чочиев, что безусловно поможет ему в нашем коллективе. Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а с другой – поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — заявил председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

Что касается «Рубина», то источник из окружения Кокорина рассказал, что переговоры ведутся напрямую с нападающим. Он отметил, что в услугах форварда заинтересован лично главный тренер казанского клуба .

Напомним, что сейчас Кокорин проходит сборы с «Зенитом-2». Руководством клуба из Петербурга решило отправить форварда в резервную команду после его отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.