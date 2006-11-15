Англия и Франция вышли на Евро, хет-трики Роналду и Кейна, молодежка проиграла Canada Russia Series по буллитам, Надаль – первая ракетка сезона и другие новости утра

1. Англия, Франция, Турция и Чехия досрочно вышли на Евро-2020. Англичане разнесли Черногорию благодаря хет-трику Харри Кейна, который обошел Дзюбу и вместе с Захави лидирует в гонке бомбардиров квалификации.

55-й хет-трик в карьере сделал Роналду – в очередной раз досталось от Криша литовцам. У него теперь 98 голов за сборную, до мирового рекорда – 11 мячей.

Чехия остановила сборную Косово благодаря спартаковцу Алексу Кралу, который забил и ассистировал.

2. Adidas и РФС продолжают разбираться из-за формы сборной России. Основная причина конфликта – перевернутый флаг на рукавах. В компании объяснили, что цвета будут выглядеть правильно во время празднований побед. Adidas пообещал все же найти выход из ситуации.

3. Роджер Федерер впервые за четыре года обыграл Новака Джоковича и вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Поражение Джоковича сделало Рафаэля Надаля первой ракетки мира по итогам сезона.

4. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил суперрекорд КХЛ по продолжительности сухой серии, которая составила 316 минут и 9 секунд.

ЦСКА впервые с 2016 года проиграл три матча подряд, «Торпедо» забросило 6 шайб «Сибири». Остальные результаты – здесь.

5. «Локомотив» планирует реконструировать стадион и временно переехать на «Лужники». Впрочем, работы начнутся в лучшем случае в новом сезоне.

В Италии пишут, что «Локо» оценивает Миранчуков в 100 миллионов евро. В клубе говорят, что братья бесценны, но при этом совсем не исключают их продажу в «Зенит».

6. В шестом матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России победила команду Западной лиги по буллитам, но уступила в серии после дополнительных буллитов.

7. НХЛ. 4 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс», «Каролина» победила «Баффало» благодаря 3 очкам Свечникова. Другие результаты – здесь.

8. НБА. «Кливленд» проиграл «Майами», «Нью-Йорк» взял верх над «Далласом». Остальные результаты – здесь.

9. «Манчестер Сити» подал жалобу на судейские решения Майкл Оливера в матче «Ливерпулем». А вот решение УЕФА «горожанам» понравится – клуб не забанят в Лиге чемпионов за нарушение ФФП.

10. Власти Ростовской области ответили на претензии Карпина – из казны региона «Ростов» получил 380 млн рублей в этом году.

11. Трансферы. Сульшер очень хочет подписать в «МЮ» юного Холанда, «Ливерпуль» поборется за Санчо, который готов покинуть «Боруссию», а «Зенит» не намерен продавать Дриусси в «Интер Майами».

12. Дмитрий Малышко выиграл первый отборочный спринт российских биатлонистов. А Александр Логинов пропустит отборочные старты сборной из-за проблем со здоровьем.

13. В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.

14. Sports.ru раскрасил винтовку биатлонистке Евгении Павловой. Нарисовали единорога и космос.

Цитаты дня

«Надеюсь, Роналду хватит сил, чтобы побить мой рекорд в 1238 голов». Пеле считает, что Кришу сможет забить каких-то еще 500 с лишним мячей.

«У сборной нет проблем с вратарем. И на ЧМ без него не было бы». Василий Уткин – о возможном возвращении Акинфеева в команду Черчесова.

«В случае расизма игрокам нужно уходить с поля. Это сигнал для ФИФА и УЕФА». Яя Туре требует радикальные меры.