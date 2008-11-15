Макдэвид – 2-й за 7 лет игрок «Эдмонтона», набравший 6 очков в матче

Капитан Коннор Макдэвид сделал хет-трик, три голевые передачи в матче с «Колорадо» (6:2) и был признан первой звездой.

22-летний канадец впервые в чемпионатах НХЛ набрал 6 очков в одной игре.

Последним в составе «Ойлерс» подобную результативность показывал нападающий , на счету которого в матче с «Чикаго» (8:4) в феврале 2012 года было 8 (4+4) баллов.

В 21 матче текущего сезона Макдэвид набрал 37 (14+23) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от своего одноклубника Леона Драйзайтля на 4 балла.

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