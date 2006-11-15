НБА. «Кливленд» против «Майами», «Нью-Йорк» – «Даллас», «Денвер» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.
Неудачно стартовавший «Нью-Йорк» примет «Даллас» с Порзингисом в составе. «Денвер» дома сыграет с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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