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    НБА. «Кливленд» против «Майами», «Нью-Йорк» – «Даллас», «Денвер» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

    Неудачно стартовавший «Нью-Йорк» примет «Даллас» с Порзингисом в составе. «Денвер» дома сыграет с «Бруклином»

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Майами 88:98 (4 четверть)
    Дата проведения
    15 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Клипперс
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Чикаго
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Даллас
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Атланта
    Дата проведения
    15 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Бруклин
    Дата проведения
    15 ноября, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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