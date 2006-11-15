НБА. «Кливленд» против «Майами», «Нью-Йорк» – «Даллас», «Денвер» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата проходят шесть матчей.

Неудачно стартовавший примет «Даллас» с Порзингисом в составе. «Денвер» дома сыграет с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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