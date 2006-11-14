Пеле: «Надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил, чтобы побить мой рекорд в 1238 голов»

Легенда бразильского футбола Пеле выразил надежду на то, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побьет его рекорд по числу забитых мячей.
«Я надеюсь, что, учитывая количество забитых им голов, ему хватит здоровья и сил для того, чтобы достичь отметки в 1238 мячей, на которой я остановился. Поживем – увидим», – сказал Пеле.
Сейчас на счету Роналду 702 гола за клубы и сборную. Таким образом, до рекорда Пеле ему остается 536 мячей.
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