Кикнадзе о переходе Миранчуков в «Зенит»: «Если все стороны хотят этой сделки, она обязательно состоится»

Генеральный директор Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Алексею и Антону Миранчукам.

– Гендиректор Александр Медведев заявил, что переговоры с Миранчуками отложены. Зимой можно ждать их возобновления?

– Наверное, об этом вам лучше спросить у Александра Ивановича. У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро.

– У «Локомотива» нет табу на то, чтобы усиливать конкурентов по Премьер-лиге, а если продавать Миранчуков, то только в Европу?

– Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон?

– Безусловно.

– Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

– Даже с «Зенитом»?

– А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю.

– «Зенит» и «Локомотива» борются за чемпионство. Странно было бы усиливать конкурента.

– Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится, – сказал Кикнадзе.