Англия, Чехия, Франция и Турция вышли на Евро-2020

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Сегодня определились еще четыре финалиста Евро-2020. 

Сборные Англии и Чехии одержали победы над Черногорией и Косово соответственно в матчах квалификации и гарантировали себе участие в финальной части европейского первенства. 

Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с 18 очками. На втором месте чехи, набравшие 15 очков и опережающие ближайшего преследователя, команду Косово, на 4 очка за тур до завершения группового этапа. 

Ранее в группе H сборная Турции сыграла вничью с Исландией (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Франция и Турция за тур до окончания группового этапа также вышли в финальную часть чемпионата Европы.

В активе французов, расположившихся на первом месте в группе, 22 очка. Турецкая команда набрала 20 очков и занимает второе место.

Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. 

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