CHL Canada Russia Series. 6-й матч. Молодежная сборная России играет с командой Западной лиги при счете 2-3 в серии

В шестом матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России вновь сыграет с командой Западной хоккейной лиги.

Canada Russia Series

Шестой матч

Сборная WHL – Сборная России U-20 – 04:30

Счет в серии: 3-2.

Первый матч: победа молодежной сборной России со счетом 4:3.

Второй матч: победа команды юниорской лиги Квебека со счетом 4:3 в овертайме.

Третий матч: победа команды юниорской лиги Онтарио со счетом 4:1.

Четвертый матч: победа молодежной сборной России со счетом 3:2 по буллитам.

Пятый матч: победа команды Западной хоккейной лиги со счетом 2:1 в овертайме.

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