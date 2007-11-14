ЦСКА уступил «Салавату» (2:5) и проиграл три матча подряд впервые с 2016 года

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ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Для армейцев это поражение стало пятым в последних семи матчах. Уфимская команда, в свою очередь, одержала третью победу подряд.

Кроме этого, ЦСКА проиграл три матча подряд впервые с 2016 года.

ЦСКА – Салават Юлаев 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
Дата проведения
14 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Светлаков (Толчинский)
1:1 – 9 Ларсен (Хартикайнен, Умарк)
2:1 – 12 Светлаков (Капризов, Робинсон)
2:2 – 15 Коледов (Коледов, Сошников)
2:3 – 46 Пашнин (Кадейкин)
2:4 – 48 Майоров (Кугрышев, Кадейкин)
2:5 – 59 Кугрышев (Жарков, Пашнин)

Таблица КХЛ

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