ЦСКА уступил «Салавату» (2:5) и проиграл три матча подряд впервые с 2016 года

проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Для армейцев это поражение стало пятым в последних семи матчах. Уфимская команда, в свою очередь, одержала третью победу подряд.

Кроме этого, ЦСКА проиграл три матча подряд впервые с 2016 года.

Таблица КХЛ

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