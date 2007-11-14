ЦСКА уступил «Салавату» (2:5) и проиграл три матча подряд впервые с 2016 года

ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Для армейцев это поражение стало пятым в последних семи матчах. Уфимская команда, в свою очередь, одержала третью победу подряд.
Кроме этого, ЦСКА проиграл три матча подряд впервые с 2016 года.
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
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