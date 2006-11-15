Нападающий сборной Англии Харри Кейн сделал хет-трик в матче отборочного раунда Евро-2020 против Черногории (6:0, второй тайм).

Форвард забил на 18-й, 24-й и 37-й минутах игры, причем два гола – с передач защитника Бена Чилуэлла.

Хет-триком также отметился в матче против Литвы (6:0, второй тайм) нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Таким образом, Кейн забил 11 мячей в квалификации Евро-2020 и обошел в списке бомбардиров нападающего сборной России Артема Дзюбу, а также догнал израильтянина , с которым делит первое место (по 11 мячей). Криштиану с 10 голами вышел на вторую позицию.

К настоящему моменту Дзюбу в гонке бомбардиров догнал нападающий сборной Сербии Александар Митрович (оба – по 9 голов).

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