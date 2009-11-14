КХЛ. «Ак Барс» примет «Трактор», ЦСКА против «Салавата Юлаева»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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