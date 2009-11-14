КХЛ. «Ак Барс» примет «Трактор», ЦСКА против «Салавата Юлаева»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик Трактор Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Рига Динамо Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

Ак Барс – Трактор
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Нефтехимик
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Авангард
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Сибирь
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Барыс
Дата проведения
14 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Салават Юлаев
Дата проведения
14 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Спартак
Дата проведения
14 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

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