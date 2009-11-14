Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд России по продолжительности сухой серии

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.

Не пропустив в матче с «Трактором», Билялов довел серию до 305 минут и 57 секунд.

Таким образом, он побил рекорд в КХЛ, который не пропускал не протяжении 302 минут и 11 секунд.

Также Билялов превзошел рекорд чемпионатов России, который принадлежал Иржи Трваю – 305 минут и 56 секунд. Трвай играл за «Ладу» в сезоне-2003/2004.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!