Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд России по продолжительности сухой серии

Теги Ак Барс Алексей Мурыгин КХЛ Иржи Трвай Тимур Билялов Хоккей

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности сухой серии.

Не пропустив в матче с «Трактором», Билялов довел серию до 305 минут и 57 секунд.

Таким образом, он побил рекорд Алексея Мурыгина в КХЛ, который не пропускал не протяжении 302 минут и 11 секунд.

Также Билялов превзошел рекорд чемпионатов России, который принадлежал Иржи Трваю – 305 минут и 56 секунд. Трвай играл за «Ладу» в сезоне-2003/2004.

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