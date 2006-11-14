Adidas о форме сборной России: «Вместе с РФС найдем решение»

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Концерн adidas дал комментарий относительно ситуации с новой формой сборной России для Евро-2020. 

Ранее появилась информация, что РФС настаивает на внесении изменений в ее дизайн. Причиной этого, в том числе, является расположение полосок на рукавах в обратном порядке, что напоминает флаг Сербии, а не России.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами.

Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение», – сообщил представитель компании. 

Форма сборной России к Евро – с перевернутым флагом на рукавах. Черчесов говорит, что команда влияла на дизайн

Сборная России не будет играть в новой форме. Похоже, виноват перевернутый флаг

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