Главная причина конфликта РФС и adidas из-за формы сборной – недовольство болельщиков («Коммерсантъ»)

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РФС недоволен формой сборной России, сделанной компанией adidas.

Источник «Коммерсантъ» сообщил, что претензии вызвали два фактора. Во-первых, форма не понравилась болельщикам, отметившим ее неудачный дизайн, в частности, перевернутый флаг на рукавах. Это стало главной причиной конфликта РФС и adidas.

Во-вторых, представленная форма уступает по качеству прежнему варианту. Это касается и качества ткани, и особенностей кроя.

В итоге в РФС было принято решение доиграть отбор Евро-2020 в форме старого образца. При этом сообщалось, что поднимался вопрос о смене экипировщика.

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