«МЮ» лидирует в борьбе за Холанда, Сульшер просит его купить (Dagbladet)

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Футбол

В борьбе за нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда лидирует «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Dagbladet, подписании 19-летнего норвежца заинтересован его соотечественник – главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. Он попросил руководство клуба купить его. 

«Зальцбург» хочет получить за игрока от 90 до 100 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне в 18 матчах во всех турнирах Холанд забил 26 голов (в том числе 7 – в Лиге чемпионов) и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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