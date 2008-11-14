В борьбе за нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда лидирует .

Как сообщает Dagbladet, подписании 19-летнего норвежца заинтересован его соотечественник – главный тренер «МЮ» . Он попросил руководство клуба купить его.

хочет получить за игрока от 90 до 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в 18 матчах во всех турнирах Холанд забил 26 голов (в том числе 7 – в Лиге чемпионов) и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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