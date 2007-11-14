Минспорта Ростовской области о словах Карпина: «Ростов» получил 380 млн рублей из областной казны в 2019 году»

Министерство спорта Ростовской области опровергло информацию о том, что «Ростов» не получает финансирование от региона.

В заявлении сказано, что сейчас клубу предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона «Олимп-2», тренировочные поля, административные помещения, медико-восстановительный центр и общежитие. Кроме того, производится ремонт кровли западной трибуны стадиона «Олимп-2». На эти цели из бюджета направлено 250 млн рублей.

Также в ведомстве заявили, что в 2022 году в левобережной части Ростова начнется строительство полноценной базы для «Ростова». В настоящее время завершается разработка проекта на инженерную подготовку земельного участка и подготовка задания на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство базы.

«В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года.

Рассматривается вопрос о выделении средств областного и федерального бюджетов в объеме более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году.

Игорь Гуськов никогда не руководил «Ростовом», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области», — заявили в министерстве.

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