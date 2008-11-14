Логинов не выступит на отборочных стартах сборной России из-за проблем со здоровьем

Российский биатлонист пропустит отборочные старты сборной России из-за проблем со здоровьем. У спортсмена возникло воспаление в области локтя.

«Врач диагностировал воспаление в локте. Мы пока не можем определить причину его возникновения, поскольку Александра не было с нами на сборе в Рамзау.

В связи с воспалением он вынужден снизить нагрузки на руку, завтра он, разумеется, не побежит», – сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.

«Мы планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде – смешанную эстафету. Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана», – цитирует Белозерова ТАСС.

Логинов уже гарантировал себе место в сборной благодаря второму месту в общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне.