Гол и пас Крала помогли Чехии победить Косово и выйти на Евро

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Сборная Чехии победила Косово (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. 

Полузащитник чешской команды Алекс Крал забил гол и сделал результативную передачу в прошедшем матче.

21-летний хавбек выступает за «Спартак»,  в который он перешел летом этого года из «Славии» за 12 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ Крал провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

Сборная Чехии благодаря победе над Косово вышла в финальную часть Евро-2020.

Чехия – Косово 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50 Нухиу, 1:1 – 71 Крал, 2:1 – 79 Челюстка.
ЧехияВацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61).
КосовоМурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), Нухиу.
Предупреждения:
Рашкай (15), Алити (23), Боржил (31), Нухиу (32), Соучек (55), Жегрова (90).

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