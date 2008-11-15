Гол и пас Крала помогли Чехии победить Косово и выйти на Евро

Сборная Чехии победила Косово (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Полузащитник чешской команды Алекс Крал забил гол и сделал результативную передачу в прошедшем матче.
21-летний хавбек выступает за «Спартак», в который он перешел летом этого года из «Славии» за 12 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Крал провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Сборная Чехии благодаря победе над Косово вышла в финальную часть Евро-2020.
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Доосан-Арена»
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Чехия –
Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Боржил, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крал, Дарида, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчик (Ондрашек, 61).
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Косово –
Мурич, Алити, Войвода, Ррахмани, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашица, Кололи, Рашкай (Халими, 46), Бериша, Целина (Рашани, 85), Нухиу.
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