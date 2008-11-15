Гол и пас Крала помогли Чехии победить Косово и выйти на Евро

Сборная Чехии победила Косово (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Полузащитник чешской команды Алекс Крал забил гол и сделал результативную передачу в прошедшем матче.

21-летний хавбек выступает за «Спартак», в который он перешел летом этого года из «Славии» за 12 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ Крал провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Сборная Чехии благодаря победе над Косово вышла в финальную часть Евро-2020.

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